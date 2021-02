Iran laat bemanning vrij van in beslag genomen olietanker

Iran neemt Zuid-Koreaans schip in beslag in de Golfregio

4 januari Een onder Zuid-Koreaanse vlag varende tanker is door Iran in beslag genomen. Volgens Iraanse media heeft de marine van de Iraanse Revolutionaire Garde dat gedaan omdat het schip olie zou lekken in de Perzische Golf. De twintig bemanningsleden, afkomstig uit Zuid-Korea, Indonesië, Vietnam en Myanmar, zijn vastgezet.