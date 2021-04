Iran "hoopvol" bij start van nucleaire gesprekken in Wenen

Iran kijkt "hoopvol" uit naar de hervatting van de gesprekken over de redding van het nucleaire akkoord uit 2015. Teheran is ervan overtuigd dat met de onderhandelingen in Wenen "de juiste weg in de juiste richting" werd ingeslagen, zo deelt regeringswoordvoerder Ali Rabiei dinsdag mee.

De Verenigde Staten hadden zich bereid verklaard om eventueel sancties tegen Iran te herzien, op voorwaarde dat Teheran zich weer strikt houdt aan de nucleaire deal die in 2015 werd afgesloten. Maar het gaat dan wel enkel om sancties die verband houden met de nucleaire kwestie en die in strijd zijn met het akkoord, zo beklemtoonde Ned Price, de woordvoerder het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.



"Wij vinden dat standpunt realistisch en veelbelovend", reageert Rabiei. "Dat standpunt zou het begin kunnen betekenen van een rechtzetting van van het proces dat de diplomatie in een impasse heeft gebracht."

De Iran-deal werd in 2015 gesloten om te verhinderen dat de islamitische republiek kernwapens zou ontwikkelen. In ruil werden zware economische sancties tegen Teheran opgeheven. De deal raakte aan het wankelen toen toenmalig president Donald Trump in 2018 zijn land eenzijdig uit het akkoord terugtrok en opnieuw naar sancties greep. Dat zette Iran er dan weer toe aan om zijn verplichtingen in het akkoord steeds minder na te leven, en bijvoorbeeld steeds meer uranium te verrijken.

De diplomatieke inspanningen in Wenen hebben als doel om de VS opnieuw aan boord te krijgen. De gesprekken vinden plaats tussen Iran en vertegenwoordigers van de Europese Unie, China, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en Duitsland. De VS zitten niet rechtstreeks mee aan tafel, maar worden wel op de hoogte gehouden van de voortgang van de besprekingen.