Iran hekelt “onprofessioneel” gedrag Amerikaanse marine in Straat van Hormuz

De hoopgeven­de impact van vaccina­ties: nul coronado­den in Engeland, Schotland en Noord-Ier­land

14:28 Voor het eerst sinds 30 juli vorig jaar noteerde Engeland maandag geen enkele coronadode in een dag tijd. Ook in Schotland en Noord-Ierland overleed in diezelfde periode geen enkele Covid-19-patiënt. In het Verenigd Koninkrijk tekende enkel Wales nog vier sterfgevallen op te wijten aan corona. Experts schrijven de hoopgevende cijfers toe aan de lockdown en de geslaagde vaccinatiecampagne.