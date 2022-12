Iran: "Geen goedkeuring nodig om relaties met Rusland te ontwikkelen"

Rusland kan Iraanse drones niet meer inzetten omdat die “niet tegen vrieskou kunnen”, beweert Oekraïne

Rusland zou sinds midden november geen drones van Iraanse makelij meer hebben ingezet in de oorlog met Oekraïne. De reden daarvoor is dat de drones niet bestemd zouden zijn tegen de vrieskou in het Russische buurland. Dat heeft een woordvoerder van de Oekraïense Krijgsmacht gezegd tijdens een televisie-uitzending. “De drones zijn gemaakt van plastic en ander materiaal dat erg gevoelig is voor zulke weersomstandigheden”, aldus Yevheniy Sylkin.

