Iran en VS dagen elkaar uit: “Doe geen domme dingen, anders...”

Zeldzame schildpad vindt potentiële partner in Vietnam: soort mogelijk gered van uitsterven

18:28 Er is hoop voor de Swinhoe-weekschildpadden nu een vrouwtje van de diersoort in Vietnam is ontdekt. Tot voor kort werd het mannetje, dat in een Chinese zoo leeft, als laatste van zijn soort beschouwd. Dat betekent dat de dierensoort een kans heeft om toch niet uit te sterven.