“Iran drijft aanslagen op na Belgische gevangenenruil”: al twee incidenten in Parijs

Het was in Saint-Ouen-l’Aumône, aan de noordrand van Parijs, dat twee mannen zondagochtend een brandbom wierpen naar een gebouw van de Nationale Raad van het Verzet in Iran (NCRI). Dat is de oppositiebeweging die in 2018 werd geviseerd door het aanslagcomplot dat Assadollah Assadi beraamde en waarvoor hij in ons land tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld werd.