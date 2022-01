Iran dreigt met wraak tegen Donald Trump en andere Amerikaanse verantwoordelijken voor dood van generaal Soleimani

Verboden coronapro­test in Amsterdam, toch bijna 10.000 demonstran­ten op de been: 30 onruststo­kers opgepakt, vier agenten gewond

Het Museumplein in Amsterdam is zondagavond gestaag leeg gelopen, politieoptreden lijkt niet meer nodig. Eerder vandaag was de situatie chaotisch en grimmig, kon VTM NIEUWS ter plaatse vaststellen. Rond de middag hadden duizenden actievoerders zich verzameld op het plein om te protesteren tegen de coronamaatregelen in Nederland. Ze waren samengekomen onder de noemer “koffie drinken”, omdat de stad een aangekondigde demonstratie had verboden. Volgens de gemeente waren er op het drukste moment bijna 10.000 mensen.

