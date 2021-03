Iran dreigt met vergelding als Israël nucleaire doelen aanvalt

UPDATE Dode en gewonden bij steekpar­tij in Wales, terroris­tisch motief uitgeslo­ten

5 maart Bij een incident in Wales is vrijdag een 16-jarig meisje om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens berichten uit de Britse media ging een aanvaller met een mes tekeer in een Chinees afhaalrestaurant. De politie van Zuid-Wales spreekt op Twitter over "een ernstig incident" in Treorchy, in het graafschap Rhondda Cynon Taff.