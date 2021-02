Iran dreigt met beperkingen voor nucleaire inspecties van VN

LIVE. Oostenrij­kers krijgen vijf gratis ‘huiskamer­tests’ - Beringen opent deuren vaccinatie­cen­trum

11:37 Alle 95 vaccinatiecentra in Vlaanderen openen deze week de deuren. Het vaccinatiecentrum van Beringen (Limburg) bijt het spits af en opent straks om 12 uur de eerste vaccinatielijnen voor eerstelijnszorgverleners. Tegen het einde van de week moeten er in de Vlaamse vaccinatiecentra 10.000 spuitjes gezet zijn. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.