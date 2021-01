Iran beweert 17 kilogram uranium verrijkt te hebben

Het Iraanse parlement heeft in november een wet goedgekeurd waarmee Iran 120 kilogram uranium, tot 20 procent verrijkt, zou produceren en nieuwe centrifuges installeren, hoewel dat indruist tegen de voorwaarden van het nucleair akkoord uit 2015.



"We bedanken het AEOI voor de productie van 17 kilogram verrijkt uranium van 20 procent in slechts één maand en de installatie van enkele nieuwe IR2M-centrifuges", zei Ghalibaf aan nieuwsagentschap ISNA. Dat ligt in lijn met de timing beschreven in de nieuwe nucleaire wet, zou Ghalibaf gezegd hebben tijdens een bezoek aan de kerncentrale in Fordo in de provincie Qom.