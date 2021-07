Iran bevestigt gesprekken over mogelijke gevangenenruil met Verenigde Staten

Royalty Opgegroeid in balling­schap, nu favoriete gaste op mondaine feestjes: dit is prinses Noor van Iran

12 juli Ze is een modebewuste jonge vrouw, graag gezien op societyfeestjes in de Verenigde Staten. Maar prinses Noor Pahlavi van Iran (29) groeide samen met haar familie in ballingschap op. Zich bewust van haar titels en haar positie, maar ook niet te beroerd om haar stem te gebruiken tegen het onrecht in haar land van herkomst. “Openbare geseling, economische uitsluiting, sociale stigmatisering: dat is dagelijkse kost voor de vrouwen van mijn land.” Een portret.