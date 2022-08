Iran bereid om gesprekken voor nucleaire deal te hervatten

Iran sloot in 2015 een akkoord met de VS, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland, China en de EU om geen kernwapens te ontwikkelen. In 2018 trokken de VS zich terug uit het akkoord onder de impuls van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump, waarna Teheran de limieten aan zijn kernprogramma steeds vaker schond.

Meer twijfel

Iran trekt intussen ook samenwerking met het Internationale Atoomenergieagentschap in twijfel. Het regime heeft de bewakingscamera's van de IAEA in de Iraanse nucleaire faciliteiten verzegeld en wil die pas heractiveren als er een akkoord is over de nucleaire deal. Bovendien is het verrijkingsniveau van uranium in het land verhoogd tot 60 procent, terwijl de limiet onder de overeenkomst van 2015 op 3,6 procent ligt. Teheran waarschuwt dat het tot 90 procent kan gaan, wat technisch gezien voldoende is voor de ontwikkeling van een atoomwapen.