Iran beperkt nu officieel inspecties van nucleaire installaties door VN

Belgische rechtbank straft Iraanse spion met 20 jaar cel voor mislukte aanslag

4 februari Een Iraanse diplomaat/spion Assadolah A. is door de Antwerpse strafrechter veroordeeld tot 20 jaar celstraf. Hij was het brein achter een verijdelde terreuraanslag in Frankrijk in 2018 op een massacongres van de Iraanse verzetsbeweging MEK. Assadolah A. beriep zich op zijn diplomatieke immuniteit, maar die veegde de rechtbank van tafel. Een Belgisch-Iraans koppel uit Antwerpen dat de aanslag moest uitvoeren, krijgt een celstraf van 15 en 18 jaar. De veroordeling werd door de Iraanse opposanten op luid applaus onthaald.