Irak maakt komaf met Telegram omwille van "veiligheidsredenen”

KIJK. Slecht weer door depressie­kern Antoni zorgt niet enkel voor kommer en kwel maar ook voor plezier: kitesur­fers profiteren van rukwinden

Het slechte weer in hartje zomer begint stevig te vervelen, zeker nu ook hevige rukwinden met regen over Europa trekken. Toch zien sommigen het plezier er nog van in. Vele kitesurfers profiteren van de rukwinden op de Noordzee in De Panne. Verschillende weerstations in Europa hebben het over ‘storm Antoni’, maar zo overdreven sterk is de depressiekern niet, waardoor het perfecte weersomstandigheden zijn om op een plank het water in te gaan. De zomer komt wel stilaan weer in zicht, volgende week wordt er weer veel zon verwacht.