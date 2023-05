Irak graaft resten van 605 slachtoffers van Islamitische Staat op

Minister uit Pa­poea-Nieuw-Gui­nea stapt op na Tik­Tok-video’s dochter: luxueuze reis tijdens kroning Charles III veroor­zaakt ophef

Justin Tkatchenko de minister van Buitenlandse Zaken uit Papoea-Nieuw-Guinese stapt op na bakken kritiek over zijn tripje naar Londen, waar hij de kroning van Charles III bijwoonde. De vrouw van Tkatchenko was verhinderd, dus nam hij zijn dochter Savannah mee. De dochter maakte van deze gelegenheid gebruik om hun luxueuze reis te delen via TikTok. Op de beelden toont de jonge vrouw onder meer de luxueuze vliegreis naar Londen met een tussenstop in Singapore waar ze verschillende aankopen doet bij luxemerken zoals Louis Vuitton of Hermès.