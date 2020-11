Irak executeert 21 terreurverdachten

Twee gewonden door lek gevaarlij­ke stof in haven Rotterdam

15 november Bij oliebedrijf BP in de Nederlandse havenstad Rotterdam is het zeer giftige fluorwaterstof ontsnapt. Tientallen brandweermannen voorkwamen in de nacht van zaterdag op zondag met waterschermen dat de gevaarlijke stof zich buiten het bedrijfsterrein kon verspreiden. De situatie is inmiddels onder controle.