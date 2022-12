Iraanse zedenpolitie wordt opgeheven na maandenlange protesten

Sinds de islamitische revolutie in 1979 zorgde de zedenpolitie dat alle Iraanse burgers de strenge regels opvolgden. Vooral vrouwen werden hard aangepakt als ze in het openbaar zonder hoofddoek verschenen. Het harde optreden van de zedenpolitie was de aanleiding voor de opstanden in het land die al meer dan twee maanden aan de gang zijn. Half september arresteerden de zedenpolitie de 22-jarige Mahsa Amini omdat ze haar hoofddoek niet juist droeg. Amini stierf enkele dagen later in hechtenis van de zedenpolitie. In de weken daarna braken grote protesten uit waarbij demonstranten zelfs hun hoofdbedekking verbrandden. De voorbije maanden droegen ook een groeiend aantal vrouwen geen hoofddoek meer, vooral in het stedelijke noorden van Teheran.