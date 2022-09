Iraanse vrouwenrechtenactivist Faezeh Hashemi aangehouden wegens “aanzetten tot protest”

Een van de beste bergbeklim­sters ter wereld (49) raakt vermist tijdens reis met haar vriend

De 49-jarige Amerikaanse Hilaree Nelson, een van de bekendste ski-bergbeklimsters ter wereld, is vermist. Ze was op reis in Nepal, waar ze samen met haar vriend de Manaslu-berg beklom. Vermoedelijk is ze tijdens het skiën in een diepe gletsjerspleet gevallen.

27 september