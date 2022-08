Iraanse vrouw moet onder dwang getuigen op televisie over ‘ongepaste kledij’: “Haar gezicht was bont en blauw geslagen”

Sepideh Rashno (28) werd in juli gearresteerd kort nadat beelden van haar werden verspreid waar ze in een bus werd lastiggevallen wegens “ongepaste kleding”. Rashno, een schrijfster en kunstenares, is een van de vrouwen die werd gearresteerd na de invoering van een nationale “Hidjab- en kuisheidsdag” op 12 juli. Volgens de mensenrechtengroep Hrana werd zij kort na haar arrestatie en voor haar optreden op televisie met inwendige bloedingen naar het ziekenhuis gebracht.

Iraanse vrouwen zijn sinds de Islamitische Revolutie van 1979 verplicht de hidjab in het openbaar te dragen, maar president Ebrahim Raisi heeft op 15 augustus een bevel ondertekend om de kledingvoorschriften van het land te handhaven met een nieuwe lijst van beperkingen.

Volgens mensenrechtengroep Hrana werden in de dagen voor en na 12 juli vijf vrouwen gearresteerd omdat zij zich niet aan de kledingvoorschriften hielden, en werden vier vrouwen tot bekentenissen gedwongen. Ze meldden ook dat drie vrouwen werden gearresteerd omdat ze in het openbaar dansten, dat 33 kapsalons werden gesloten en dat 1.700 mensen werden gedagvaard in wetshandhavingscentra voor overtredingen rond de hidjab.

Psychologische en fysieke mishandeling

Na haar arrestatie verscheen Rashno op 30 juli op de staatstelevisie met een hoofddoek, om haar verontschuldigingen aan te bieden. Op de beelden ziet Rashno er bleek en bedrukt uit, en heeft ze donkere kringen rond haar ogen. “Er waren duidelijke tekenen van fysieke mishandeling op haar gezicht”, zei Skylar Thompson, van Hrana. “Het is duidelijk dat naast de psychologische marteling van het onder dwang bekennen, ze ook fysiek is geslagen.”

Volledig scherm Sepideh Rashno getuigt onder druk op Iraanse staatszender. © Screenshot

De bekentenissen hebben online tot verontwaardiging geleid in Iran. Deze week verzamelden groepen vrouwenrechtenactivisten zich in Teheran. Ze droegen borden met de vraag: “Waar is Sepideh Rashno?” Masih Alinejad, een journalist, activist en dissident, beschreef de arrestaties als een “terreurdaad”. Alinejad was speerpunt van de White Wednesday-beweging, die in 2014 begon en vrouwen aanmoedigde om wit te dragen en hun hoofddoek af te zetten. Ze was het doelwit van een ontvoeringspoging in 2021 en vorige maand werd een man met een geweer buiten haar huis in New York gearresteerd.

“Islamisering vanaf de basis”

Professor Ali Ansari, een specialist in Midden-Oostenpolitiek aan de St Andrews University, zei dat de aanscherping van de hidjab-regels deel uitmaakte van een “systematisch breder patroon van repressie” binnen Iran. Dit is volgens hem nog verergerd sinds de verkiezing van Raisi in augustus 2021.

Raisi, die een hardere lijn volgt dan zijn voorganger Hassan Rouhani, trad aan in een tijd van economische crisis na de herinvoering van sancties door de VS en een golf van protesten tegen de verlammende inflatie. Zijn eerste ambtsjaar werd gekenmerkt door “een programma van islamisering vanaf de basis”, waarbij de begeleidingspatrouille, ook bekend als de “zedelijkheidspolitie”, opnieuw is opgedoken en elke vermeende westerse invloed op de Iraanse samenleving met harde hand wordt aangepakt.

“Gebrek aan verantwoording”

Tara Sepehri Far van Human Rights Watch zei dat gedwongen bekentenissen bedoeld waren om mensen te intimideren en angst te zaaien, maar in het geval van Rashno was het onwaarschijnlijk dat het effect zou hebben. “Ze was zichtbaar bleek. Ze was zichtbaar moe. Er werd geen moeite gedaan om te laten zien dat dit een vrijwillig verhaal was.”

Thompson van Hrana zei dat in het afgelopen jaar “we een golf van geweld tegen vrouwen hebben gezien zoals we al een tijd niet meer hebben gezien. Het is iets wat de internationale gemeenschap in de gaten moet houden. Deze onrechtvaardigheden zijn het zoveelste gevolg van het gebrek aan verantwoording in Iran”.