Iraanse vluchteling op wie film "The Terminal" gebaseerd is, overleden in luchthaven

Mehran Karimi Nasseri, ook gekend als “Sir Alfred”, werd in 1945 geboren. Hij begon in november 1988 te wonen op de luchthaven in Roissy, ten noorden van Parijs, na een reeks omzwervingen via Londen, Berlijn of nog Amsterdam in de zoektocht naar zijn moeder. Telkens werd hij door de autoriteiten weggestuurd, omdat hij geen papieren kon voorleggen. In 1999 kreeg hij in Frankrijk het statuut van vluchteling en een verblijfsvergunning.