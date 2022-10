Iraanse president zegt dat "samenzwering van de vijand mislukt is", terwijl protesten tegen regering al derde week zijn ingegaan

"Terwijl de Islamitische Republiek de economische problemen aan het bovenkomen was om actiever te worden in de regio en in de wereld, kwamen de vijanden in het spel met de bedoeling om het land te isoleren. Maar die samenzwering is mislukt", klinkt het in een persbericht van het presidentschap.

Vorige week nog veroordeelde de president de "onaanvaardbare chaos" door de "relschoppers" in zijn land. Volgens Iran worden de protesten opgepookt door het buitenland.

Sinds 16 september wordt in Iran al elke dag geprotesteerd, nadat de 22-jarige Amisi in het ziekenhuis overleed. Zij was drie dagen eerder door de zedenpolitie gearresteerd, omdat zij zich niet gehouden zou hebben aan de strenge kledingvoorschriften in het islamitische land.

Bij de protesten vielen al zeker 92 doden in Iran. Bij botsingen die uitbraken in Zahedan, een stad in de zuidoostelijke provincie Sistan en Beloetsjistan, na de verkrachting van een 15-jarig meisje door een politiechef, vielen nog eens 41 doden.

In de hele wereld worden betogingen georganiseerd uit solidariteit met de Iraanse vrouwen. Zatedag vonden er in meer dan 150 steden, waaronder Brussel en Gent, manifestaties plaats. Zondag kwamen in verschillende Turkse steden ook honderden mensen op straat.