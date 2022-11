Iraanse president ondertekent verdrag over gevangenenruil met België

Lavrov: “Westen probeert Zuid­oost-Azië te militarise­ren om onze invloed daar in te perken”

Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken proberen westerse landen Zuidoost-Azië te “militariseren” om de invloed van Peking en Moskou in de regio in te perken. Sergej Lavrov stond verslaggevers te woord in Cambodja, waar hij aanwezig is voor een top van de ASEAN (de organisatie van Zuidoost-Aziatische landen; nvdr).

