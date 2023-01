Iraanse politie gaat weer streng controleren of vrouwen hoofddoek in auto dragen

In Iran begint de politie opnieuw te controleren of vrouwen wel een hoofddoek dragen in de auto. Dat melden de lokale media. Het is nu iets meer dan honderd dagen geleden dat Mahsa Amini (22) stierf nadat ze door de zedenpolitie hardhandig werd opgepakt omdat ze de kledingvoorschriften niet zou hebben gerespecteerd. Haar overlijden was de aanleiding van de zware protesten die nu in het land woeden.