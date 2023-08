Iraanse parlementsleden keuren omstreden wet over hoofddoek goed

KIJK. Amerikaan­se vrouw doet nare ontdekking in kelder: “Er leeft al drie maanden een man in mijn huis”

De Amerikaanse Ashly Guardino wordt in de vroege uren opgeschrikt door een nare ontdekking. De vrouw hoorde al maanden rare geluiden in haar huis, maar dacht er niet verder bij na. Wanneer ze om 6 uur ‘s ochtends ervan wakker wordt, gaat ze op zoek naar de oorzaak. “Plots zag ik een vuile arm door het kelderraam komen”, vertelt Ashly in een TikTok-video.