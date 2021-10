Iraanse minister naar Brussel voor gesprek met EU over nucleair akkoord

De Iraanse minister wil in Brussel de “resterende meningsverschillen” uitklaren om zodoende de onderhandelingen te kunnen hervatten en resultaten te bereiken, luidt het. Twee weken geleden spraken beide diplomaten elkaar ook al in Teheran.

De onderhandelingen over de reanimatie van het internationale akkoord over het Iraanse nucleaire programma waren in april in Wenen gestart, maar ze werden in juni onderbroken na de presidentsverkiezingen en machtswissel in Iran. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, China en Duitsland proberen de Verenigde Staten terug aan boord te hijsen.