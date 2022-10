Iraanse militairen volgens VS aanwezig op Krim

Slag om Cherson kan elk moment losbarsten, professor Criekemans: “Rusland zal geneigd zijn om zwaardere middelen in te zetten”

In Cherson, in het zuiden van Oekraïne, is een groot tegenoffensief op til door het Oekraïense leger. De havenstad en gelijknamige provincie zijn al sinds het begin van de oorlog in Russische handen. Een Oekraïense mediastilte zou erop wijzen dat de strijd ieder moment kan beginnen. Rusland start ondertussen met de ‘evacuatie’ van tienduizenden Oekraïense burgers richting Rusland. Maar volgens de Britse inlichtingendiensten zal Rusland zich terugtrekken. Wat kunnen we verwachten? Professor David Criekemans (UAntwerpen) legt uit.

