“Iraanse gevangenissen weigeren opzettelijk medische zorg”, zegt Amnesty international

Iraanse gevangenisautoriteiten ontzeggen of vertragen volgens Amnesty International opzettelijk medische zorg aan zieke gevangenen en weigeren hun overlijdens in gevangenschap te onderzoeken. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie in het nieuwe rapport.

Het onderzoek beschrijft de sterfgevallen van 92 mannen en vier vrouwen in 30 gevangenissen sinds januari 2010. Volgens Amnesty ligt het werkelijke aantal sterfgevallen in de gevangenissen mogelijk veel hoger.

Van de 96 gevallen die de mensenrechtenorganisatie onderzocht, waren 64 mensen in de gevangenis overleden. “Veel van hen overleden in hun cel, wat betekent dat ze hun laatste uren geen medische zorg kregen. Anderen overleden in slecht uitgeruste en slecht bemande gevangenisklinieken.” Zeker 26 gedetineerden overleden tijdens het transport naar het ziekenhuis of kort na de opname. Volgens Amnesty had het medisch personeel van de gevangenis of de gevangenisautoriteiten het transport vertraagd, met de dood tot gevolg.

In zeker zes gevallen zijn ernstig zieke gevangenen in eenzame opsluiting, op een strafafdeling of in quarantaine geplaatst. Van hen zijn vier gevangenen alleen overleden. Twee mochten toch naar het ziekenhuis, maar ook die hulp kwam te laat.

“In veel gevallen werden de zieke gevangenen ervan beschuldigd hun symptomen te ‘veinzen’ of te ‘overdrijven’”, zegt de mensenrechtenorganisatie. De meeste overleden gevangenen waren jong of van middelbare leeftijd. Zo waren er 23 gevangenen tussen de negentien en 29 jaar, en 26 gevangenen tussen de 40 en 59 jaar.

Vernederende voorwaarden

Amnesty wijst erop dat ook Ahmadreza Djalali, de Zweeds-Iraanse spoedarts en gastdocent van de Vrije Universiteit Brussel die al bijna zes jaar in een Iraanse cel zit, meermaals noodzakelijke medische zorg is ontzegd. “Gevangenisautoriteiten weigerden onder meer om te zorgen voor gespecialiseerde medische hulp na alarmerende bloedtesten. Ze negeerden ook medisch advies over behandeling buiten de gevangenis en legden vernederende en bestraffende voorwaarden op voor het toestaan van medische hulp”, zegt de mensenrechtenorganisatie.

Amnesty International roept de VN-Veiligheidsraad op om een procedure voor onderzoek en verantwoording op te zetten, “om bewijs te verzamelen van de ernstigste misdrijven onder internationaal recht en de mensenrechtenschendingen die worden begaan in Iran”.

Daarnaast roept de mensenrechtenorganisatie de Iraanse autoriteiten op om gevangenen die met spoed medische zorg nodig hebben, onmiddellijk naar medische faciliteiten buiten de gevangenissen over te brengen. Ook moeten ze de regels in de gevangenissen hervormen. In die regels staat immers “dat gevangenisdirecteuren en aanklagers de macht hebben om medisch advies te negeren of aan te passen en beslissingen kunnen nemen over de overplaatsing van zieke gevangenen voor behandeling”.