Iraanse geheime dienst gaat uit van hysterie na vergiftigingen Iraanse schoolmeisjes, niet van georganiseerd netwerk

Op zoek naar een vast energiecon­tract? Er zijn nu opnieuw vier spelers die dit aanbieden

Vanaf woensdag 3 mei heeft Eneco opnieuw vaste prijscontracten in zijn aanbod. Dat vernam Mijnenergie.be. De hoogste pieken in de energieprijzen en volatiliteit op de energiemarkt liggen voor een groot stuk achter ons. Dat zet veel leveranciers ertoe aan weer contracten aan een vast tarief aan te bieden. Luminus deed dat al eerder dit jaar, net als Engie en Mega, en ook Eneco komt nu dus in dat rijtje terecht.