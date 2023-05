Iraanse expert: diplomatieke spierballen van Teheran kregen België op de knieën

In Iran wordt de ruil van de veroordeelde terrorist Assadolah Assadi tegen Olivier Vandecasteele als belangrijke overwinning gezien. Een expert prijst de spierballendiplomatie van Teheran, die volgens hem laat zien hoe de Europeanen aangepakt moeten worden. Dat zegt hij in een interview met het Iraanse persagentschap ‘IRNA’.

Volgens Hanif Ghaffari, die door het Iraanse agentschap wordt voorgesteld als expert internationale betrekkingen, speelde België vanaf het begin vuil spel: ons land zou binnen de Europese Unie een discussie over mensenrechtensituatie in Iran hebben aangezwengeld om de EU-lidstaten druk op Teheran uit te laten oefenen. De expert suggereert dat België hoopte op die manier Vandecasteele los te weken zonder Assadi vrij te hoeven laten. Zonder succes.

Assadollah Assadi kreeg in ons land twintig jaar cel omdat hij in juni 2018 probeerde om een bloedige aanslag te plegen tegen een bijeenkomst van de ‘Nationale Raad voor het Verzet in Iran’ (NCRI) in Villepinte bij Parijs. Hij is nu echter vrijgelaten na 15 maanden gevangenschap.

Ghaffari wijst in het interview op de vermeende hypocrisie van de Belgische Europese diplomatie: hun officiële standpunten komen niet noodzakelijk overeen met wat er ‘achter de gordijnen’ wordt besproken. Dat gaat ten koste van de geloofwaardigheid van de Europeanen. De expert stelt dat landen als Iran, China, Rusland en zelfs de Verenigde Staten beseffen dat ze de officiële verklaringen van Europese landen “niet kunnen vertrouwen”.

Bovenliggende partij

Volgens Ghaffari was dat ook duidelijk te zien in de gevangenenruil die gisteren plaatsvond. Terwijl in het verleden publiekelijk werd verkondigd dat de vrijlating van Assadi een brug te ver zou zijn voor België en de Europese Unie, werd achter de schermen bij Iran om toegevingen “gebedeld”.

Ghaffari legt in het interview niet precies uit hoe het regime in Teheran de bovenliggende partij werd in de onderhandelingen. Maar gisteren lieten Belgische politici doorschemeren waarom ze uiteindelijk akkoord gingen met de gevangenenruil: Vandecasteele hing een verzwaring van zijn straf boven het hoofd, zijn gezondheid ging achteruit en zelfs zijn leven zou zelfs gevaar kunnen lopen. Volgens justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) was er geen andere optie meer.

Nucleaire deal

De expert meent dus dat de vrijlating van Assadi te danken is aan de diplomatieke spierballen die Iran in deze zaak heeft laten zien. Door met intelligentie en vanuit een machtspositie te onderhandelen, wist Iran toch de gevangenenruil binnen te slepen. Ook tegenstanders van het regime in Teheran zien de vrijlating van Assadi als een knieval. Volgens hen is de vrijlating een klap in het gezicht van de slachtoffers die Assadi wilde maken.

De Iraanse strategie, kan volgens Ghaffari ook succesvol zijn in kwesties die voor het land van nationaal belang zijn. Hij noemt daarbij bijvoorbeeld de relance van het akkoord met enkele Westerse landen over het Iraanse kernwapenprogramma.

Het zogenaamde ‘Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)’ werd in 2018 opgezegd door toenmalig president Donald Trump. Maar terwijl ook zijn opvolger Joe Biden de nucleaire deal “dood” verklaarde, suggereert Ghaffari dat ook hier winst te halen valt voor Iran.

KIJK. Zo maakte Iraanse staats-tv bekend dat Assadi vrijgelaten is