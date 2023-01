Iraanse actrice Taraneh Alidoosti vrij op borgtocht nadat ze werd aangehouden voor steunen van protesten

Harteloze Wag­ner-baas in kelder vol bodybags: “Hun contract is afgelopen, ze gaan volgende week naar huis”

In een sinistere video die tijdens de jaarwisseling werd vrijgegeven, is te zien hoe Wagner-baas Yevgeni Prigozhin een kelder bezoekt aan het oostelijk front in Oekraïne. De ruimte is gevuld met lijkzakken van Wagner-strijders die zijn gesneuveld in Bachmoet. Een surreëel beeld: terwijl meer lichamen van een vrachtwagen worden gehaald, spreekt Prigozhin zijn nieuwjaarswensen uit.

15:00