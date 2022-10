Iraans schoolmeisje doodgeslagen omdat ze weigerde regeringsgezind volkslied te zingen

Deze gruweldaad kwam aan het licht door een leerkrachtenorganisatie. Leerling Asra Panahi werd vermoord nadat de ordetroepen een school binnendrongen in Ardabil en hen verplichtten een lied te zingen om de Iraanse leider Ayatollah Khamenei te eren. Wanneer Asra en andere klasgenoten weigerde om dit lied te zingen, sloegen de ordetroepen op de leerlingen. Verschillende leerlingen moesten naar het ziekenhuis afgevoerd worden en andere werden gearresteerd.

Iraanse autoriteiten ontkennen dat de ordetroepen iets te maken hebben met de dood van Asra. Na haar dood ontstond er hevig protesten doorheen heel het land. Op televisie kwam vervolgens een man die claimde de nonkel te zijn van Asra en vertelde dat ze overleden was aan een hartaandoening. Volgens verschillende bronnen zou het hier om een leugen gaan, opgezet door de Iraanse regering.

Schoolmeisjes hebben zich ontpopt als een machtige kracht nadat video’s viraal gingen van klaslokalen met leerlingen die met hun hijab in de lucht zwaaiden, foto’s van de Iraanse leiders neerhaalden en anti-regime slogans schreeuwden ter ondersteuning van Mahsa Amini. Amini is de 22-jarige vrouw die stierf nadat ze in augustus was aangehouden door de Iraanse zedenpolitie omdat ze haar hijab niet correct droeg.

De Iraanse autoriteiten reageerden vorige week met een reeks invallen in scholen in het hele land, waarbij op video’s te zien is hoe agenten zich een weg naar klaslokalen banen, schoolmeisjes met geweld arresteren en in auto’s duwen, en traangas afvuren in schoolgebouwen.

“Wat heb ik er aan als ik gewoon thuis zit?”

Het nieuws over de dood van Asra heeft schoolmeisjes in het hele land nog meer aangezet tot protest. De Britse krant The Guardian kon met een van de meisjes spreken. De 16-jarige Naznin (schuilnaam) wordt binnengehouden door haar ouders uit angst dat ze wordt gearresteerd omdat ze op haar school mee protesteerde. “Ik mocht niet naar school omdat mijn ouders vrezen voor mijn leven. Maar wat is er veranderd? Het regime blijft schoolmeisjes vermoorden en arresteren”, zegt Naznin tegen The Guardian. “Wat heb ik eraan als ik alleen maar verontwaardigd thuis zit? Ikzelf en medestudenten in heel Iran hebben besloten deze week op straat te gaan staan om te protesteren. Ik zal het doen, ook al moet ik het nu voor mijn ouders verbergen.”

Volgens het laatste rapport van de mensenrechtenvereniging Iran Human Rights zijn er al 215 mensen, waaronder 27 kinderen, gedood tijdens de landelijke protesten.

