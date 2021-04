Iraans nucleair complex getroffen door "terreurdaad”

Iran geeft in het persbericht niet aan wie de aanval gepleegd zou hebben en verduidelijkt ook niet welke installaties geraakt zijn. “Deze daad reflecteert de mislukking van de tegenstanders van onderhandelingen om de gruwelijke sancties op te heffen”, aldus Salehi. Hij verwijst zo naar de onderhandelingen die aan de gang zijn in Wenen met als doel de VS weer te laten toetreden tot het nucleair akkoord en de Amerikaanse sancties tegen Iran weer op te heffen.

Eerder zondag was er nog sprake van een ongeluk in de ondergrondse kerninstallatie van Natanz. Het atoomagentschap repte over een stroomstoring. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. De meldingen komen een dag nadat er in Natanz geavanceerde centrifuges voor de verrijking van uranium in gebruik zijn genomen. Die centrifuges stellen Iran in staat om uranium sneller en in grotere hoeveelheden te produceren, hoewel dat ingaat tegen het nucleair akkoord dat in 2015 gesloten werd.