Iraakse premier na aanslag met drone op woning: “Ik ben in orde, godzijdank”

Archeolo­gen vinden zeldzame ‘slavenka­mer’ in Pompeii

Archeologen hebben in Pompeii de overblijfselen van een “slavenkamer” opgegraven. Dat is een uitzonderlijk zeldzame vondst, zeggen de archeologen, die zaterdag met verklaringen kwamen over de kamer die ze aantroffen in de Romeinse stad die bijna 2.000 jaar geleden werd verwoest door de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius.

6 november