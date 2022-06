Inwoners van Spaanse dorpen geëvacueerd wegens bosbranden

Opnieuw bosbranden in Spanje door verschroei­en­de hitte, dit keer wordt Catalonië geteisterd

In het noorden en oosten van Spanje hebben drie bosbranden de afgelopen dagen 1.600 hectare natuur in de as gelegd. Het land kreunt momenteel onder een hittegolf met temperaturen boven 40 graden Celsius in verschillende regio’s. Honderden brandweerlieden van het corps van Catalonië, 120 blusvoertuigen en 19 helikopters probeerden de vlammen onder controle te krijgen.

12:20