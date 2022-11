Inwoners van Pools grensdorp getuigen na angstaanjagende raketinslag: “Leek alsof de oorlog was begonnen”

De raketinslag die het Poolse grensdorp Przewodow gisteren opschrikte, zorgt wereldwijd voor verontwaardiging. Vooral de 400 inwoners van het dorp konden hun ogen en oren niet geloven toen er omstreeks 15.40 uur een huiveringwekkende knal was en er vervolgens een zwarte rookpluim over het dorp trok. “Het voelde alsof de oorlog was begonnen”, vertelt buurtbewoner Stanislaw Iwanejko. Bij de raketinslag kwamen twee mensen om het leven.

Buurtbewoner en landbouwer Stanislaw Iwanejko was een van de velen die dinsdag werden opgeschrikt door de inslag. “Ik ging naar mijn koeien kijken toen ik plots twee raketten zag overvliegen”, vertelt de man aan de Poolse pers. “Daarna hoorde ik een vreselijk geluid. Het was niet echt een knal, maar eerder een pieptoon. Ik heb in mijn leven nog nooit zoiets gehoord”, aldus de man.

Stanislaw kende de twee slachtoffers bovendien goed. “Ik zag nadien op tv wat er gebeurd was. Ik ben onmiddellijk op mijn fiets gesprongen en naar de plaats delict gereden.” Daar vernam de man het slechte nieuws. “Ik ben beginnen wenen toen ik hoorde dat ze dood waren, ze waren mijn beste vrienden”, klinkt het.

Inwoners geëvacueerd

Ook de 28-jarige Dawid, die samen met zijn vrouw Anna en zijn drie kinderen op ongeveer 300 meter woont van de plaats waar de raket insloeg, is erg onder de indruk. “Ik zat op mijn balkon toen het gebeurde”, getuigt de man bij de krant ‘Dziennik Wschodni’. “Ik heb de raketten niet zien vliegen, maar hoorde de knal wel.” De vader van drie dacht allereerst aan de veiligheid van zijn kinderen. “De jongste is amper tweeënhalf maanden oud, de andere twee zijn 2 en 6 jaar.”

Volgens Dawid haastten heel wat mensen zich meteen naar de plaats van de inslag. “Maar al snel arriveerden de hulpdiensten”, zegt hij. Het terrein werd vervolgens afgebakend en de inwoners werden geëvacueerd. “Zodra mijn vrouw thuiskwam, besloten we om ook te vertrekken.”

KIJK. Na de raketinslag trok er een zwarte rookpluim over het dorp Przewodow

“Soortgelijke geluiden uit Oekraïne”

“Ik was bang dat het nu echt oorlog was”, vertelt de pastoor van Przewodow, Bogdan Ważny. “Ik was me aan het klaarmaken voor de mis toen ik de explosie hoorde.” Ook Ważny had een goede band met de slachtoffers. “Een van de twee was een vriend die ik op school heb leren kennen. Hij was ongeveer 60 jaar oud”, aldus de pastoor.

Een andere landbouwer in de buurt vertelt dat hij zich pas na een tijdje realiseerde dat de explosie iets met de oorlog in Oekraïne te maken kon hebben. “We wonen vlak bij de grens. Een paar kilometer van ons is een oorlog gaande en we hebben al wel vaker soortgelijke geluiden uit Oekraïne gehoord”, klinkt het.

Het is nog altijd niet duidelijk of het om een Russische of Oekraïense raket gaat. Op verzoek van Polen komt de NAVO deze voormiddag in spoedzitting bijeen.

