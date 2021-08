Inwoners van Louisiana mogelijk nog dagen of zelfs weken zonder stroom

Orkaan Ida leidt tot verwachte zondvloed, meer dan miljoen gezinnen zonder stroom

30 augustus Orkaan Ida heeft tot de verwachte zondvloed geleid, met nu al regio’s waar 250 tot 300 liter per vierkante meter gevallen is. “En er zal nog een pak bijkomen”, voorspellen weermannen David Dehenauw en Frank Duboccage. Ter vergelijking: bij de overstromingen in de Ardennen is op de zwaarst getroffen plek 270 mm gevallen in 48 uur tijd. Meer dan een miljoen huishoudens aan de Amerikaanse zuidkust zitten zonder stroom. Inmiddels is Ida afgezwakt tot een orkaan van categorie 1.