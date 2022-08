Inwoners van Grieks dorp geëvacueerd wegens bosbrand

Schiphol verwacht ook wachtrijen na de zomer

De luchthaven van Schiphol in Nederland verwacht dat de wachtrijen in september en oktober niet zullen verdwijnen. Dat komt omdat de veiligheidscontrole van bagage en reizigers in de herfstmaanden meer tijd in beslag neemt, ondanks de inzet van extra personeel.

