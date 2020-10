Inwoners van Chinese stad kunnen zich nu al laten vaccineren: “Vooral bedoeld voor medisch personeel”

De Chinese stad Jiaxing biedt haar inwoners noodvaccinaties tegen het coronavirus aan. Het is de eerste operatie van deze omvang in het land. Het vaccin dat gebruikt wordt, is nog niet goedgekeurd voor de grote markt.

Alle 18- tot 59-jarigen kunnen in principe een vaccin op de kop tikken van het privébedrijf Sinovac. De ‘noodvaccinaties’ worden vooral aanbevolen voor de inwoners die het grootste risico lopen, denk maar aan medisch personeel, douanebeambten of zelfs reizigers die naar risicolanden moeten gaan.

Lees ook Waarom rood scherm op corona-app niet noodzakelijk betekent dat je gevaar hebt gelopen

Het vaccin omvat twee dosissen die 14 tot 28 dagen na elkaar moeten toegediend worden. De kostprijs bedraagt 400 yuan (51 euro). De Chinese autoriteiten zeggen niet of er al vaccinaties hebben plaatsgevonden in Jiaxing, een stad in de provincie Zhejiang met 4,7 miljoen inwoners.

Volledig scherm © Google Maps

Fase 3

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden een tiental vaccins die in China ontwikkeld werden al uitgetest op mensen. Sinovac is een van de vier bedrijven die de ultieme ‘fase 3' bereikt hebben. Geen enkel vaccin heeft tot dusver echter goedkeuring gekregen om op grote schaal gedistribueerd te worden.

De Chinese autoriteiten gaven voor sommige wel al groen licht om te gebruiken in noodgevallen. Honderdduizenden mensen met een essentiële job zouden op die manier al een experimenteel vaccin gekregen hebben.

Race tegen de klok

China is, net als andere landen, in een race tegen de klok verwikkeld om als eerste een vaccin op grote schaal op de markt te brengen. Het land is van plan om tegen eind 2020 zo'n 610 miljoen doses van verschillende vaccins per jaar te kunnen produceren.

President Xi Jinping beloofde dat elk vaccin dat in zijn land wordt geproduceerd "een wereldwijd publiek goed" zou zijn. China kondigde begin oktober ook aan dat het -op initiatief van de WHO- vaccins zou leveren aan ontwikkelingslanden.