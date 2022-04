Inwoners Sydney moeten huis uit nadat 'jaar aan regen' valt

Inwoners van laaggelegen wijken in Sydney moeten vandaag hun huizen verlaten omdat er overstromingen dreigen. Australische media melden dat er in de stad in de eerste 96 dagen van 2022 evenveel regen is gevallen als in een gemiddeld jaar.

De Australische deelstaat New South Wales, waar miljoenenstad Sydney deel van uitmaakt, werd de afgelopen weken meermaals getroffen door zware regenval. Sinds de jaarwisseling viel er 1214 millimeter regen in Sydney, de hoeveelheid die er in een gemiddeld jaar valt. Meteorologen verwachten vandaag nog eens 60 tot 100 millimeter regenval in de stad. Aan de kust kan zelfs 140 millimeter vallen.

The Sydney Morning Herald meldt dat straten zijn afgesloten en bewoners werden opgeroepen om niet de weg op te gaan tenzij dat strikt noodzakelijk is. Er wordt veel overlast gemeld en hulpdiensten hebben al verschillende mensen moeten redden. Op beelden op sociale media is te zien hoe het water door de straten stroomt en rivieren buiten hun oevers treden. Een overstroomde put bij de grootste olieraffinaderij van Australië heeft ervoor gezorgd dat er olie over een weg spoelt.

De komende dagen blijft het regenen in de regio en de autoriteiten waarschuwen in verschillende gebieden voor plotse overstromingen. In februari moesten tienduizenden inwoners van voorsteden van Sydney hun huis al verlaten vanwege noodweer, zeker twintig mensen kwamen toen om het leven.

De Australische premier Scott Morrison bestempelde de watersnood eerder dit jaar al als de ergste ooit: "Dit zijn overstromingen die we sinds mensenheugenis in niemands leven, en zelfs daarvoor, hebben gezien.”

