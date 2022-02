Inwoners schuilen in metrostation Kharkiv: “Kinderen niet tonen dat we bang zijn”

Russen nemen Tsjernobyl in: moeten we ons zorgen maken over nucleaire gevolgen? Expert legt uit

Russische troepen zijn binnengevallen in het gebied rond Tsjernobyl en hebben de kerncentrale in handen. “Na hevige gevechten zijn we de controle over de Tsjernobyl-locatie kwijtgeraakt,” zegt Michailo Podoliak, een adviseur van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Moeten we ons zorgen maken dat de site schade oploopt door de Russische invasie? Klaas Van Der Meer, expert Studiecentrum kernenergie Mol, legt uit.

24 februari