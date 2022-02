Inwoners radeloos na explosies in Oekraïne: “Waar moet ik nu naartoe? Wat is er in godsnaam aan de hand?”

Meisje geeft alarmerend briefje aan haar leerkracht en leidt Amerikaan­se politie naar lichaam van haar broertje

Nadat een meisje een zorgwekkend briefje had afgegeven aan haar leerkracht, sloeg deze alarm. Via het briefje smeekte de moeder van het meisje om hulp: ze vreesde voor haar leven. De politie snelde naar het huis in Las Vegas en trof niet alleen een doodsbange moeder, maar ook het lichaam van haar zoontje aan. Hij lag verstopt in een diepvriezer.

23 februari