Inwoners leven in doodsangst in woonwijk in hartje Rotterdam: criminelen beschieten huizen van onschuldige mensen

De Haan/Oostende RECONSTRUC­TIE. Powerboat­ra­cer Nico H. (60) nam na veroorde­ling voor 1,5 ton coke op vissers­boot de vlucht, tot hij deze week werd opgepakt in Spanje

“Als hij op de hoogte was van die drugstrafiek, hebben we te maken met een volstrekte randdebiel.” Aan het woord is Sven Mary, de advocaat van Nico H. (60), op diens proces in Brugge. Hoewel achter een valse wand op z’n vissersboot liefst 1,5 ton cocaïne werd aangetroffen, is de powerboatracer altijd z'n onschuld blijven uitschreeuwen. Ook op z’n proces in beroep, waar hij 8 jaar cel kreeg. De veroordeling was de druppel voor de West-Vlaming, die na het arrest de vlucht nam. Tot hij deze week werd opgepakt in Spanje. Een reconstructie.

11 maart