Inwoners La Palma krijgen goed nieuws op kerstdag: vulkaanuitbarsting officieel voorbij

Duitse topviro­loog pleit voor 1G: “Omikron her­schrijft de regels”

Christian Drosten beschouwt omikron als dé variant waarbij het virus endemisch wordt en dat is op zich hoopvol nieuws, “maar tot die tijd wordt het zwaar en zullen we voor grote uitdagingen komen te staan”. Indien de huidige coronamaatregelen niet het verhoopte resultaat opleveren, moet gedacht worden aan 1G waarbij de G staat voor geboosterd, zo pleit de topviroloog in de krant ‘Süddeutsche Zeitung’.

24 december