Inwoners Kramatorsk vluchten uit stad, gevaar op Russische invasie te groot

Kramatorsk lijkt spookstad, maar kwart inwoners vlucht niet: “Ik ben niet bang, maar misschien ben ik wel gek”

Het Oekraïense Kramatorsk lijkt een spookstad, meer nog dan Charkiv of Kiev. Drie kwart van de bevolking is gevlucht voor de Russen die elke dag dichter komen. Het resterende kwart blijft, wat er ook gebeurt. Een van hen is Oleg, die hoopt dat zijn geboortestad niet vernietigd wordt. “Ik ben niet bang, maar misschien ben ik wel gek”, zegt hij aan VTM NIEUWS-oorlogsjournalist Robin Ramaekers.

25 april