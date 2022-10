Inwoners Kiev strijdvaardiger dan ooit na de Russische bommen: “Niemand die ik hier ken, is bang”

De bommen die Rusland maandag op Kiev gooide, lijken hun doel te hebben gemist. Ondanks de vijf doden en de vele vernielingen, is het Poetin niet gelukt om de hele stad te terroriseren. “Niemand die ik ken, is bang”, zegt Sophia Gorelik (32). Tijdens de eerste bombardementen, in februari, hield de Oekraïense vertaler-tolk voor HLN.be een dagboek bij. Toen schreef ze over de angsten en de tranen in Kiev, vandaag vertelt ze van een stad die meteen weer rechtveert.