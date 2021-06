Inwoners keren terug naar Goma na vrees voor nieuwe vulkaanuitbarsting

Franse ex-militair na klopjacht van anderhalve dag neergescho­ten in bos: “Hij vuurde meermaals op militairen”

31 mei Na een klopjacht van anderhalve dag is de gewapende oud-militair in de Franse Dordogne “geneutraliseerd”. Dat laat minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin weten. Terry Dupin (29) is naar verluidt zwaargewond nadat hij geraakt werd door een kogel. “De verwondingen kunnen hem het leven kosten”, stelt commandant André Pétillot. De zoekactie vond plaats in een moeilijk toegankelijk stuk bos, net zoals het geval was bij Jürgen Conings dus. Dupin schoot zaterdagnacht in het dorpje Lardin-Saint-Lazare op agenten die waren opgeroepen voor familiaal geweld.