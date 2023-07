Inwoners Georgische stad joelen Russen op cruiseschip uit

Romantisch aanzoek loopt fataal af: Turkse (39) valt van klif en sterft nadat vriend haar ten huwelijk vraagt

In Turkije is een 39-jarige vrouw om het leven gekomen nadat ze van een klif is gevallen – en dat amper enkele minuten nadat haar vriend haar ten huwelijk had gevraagd. Wat voor het koppel één van de mooiste momenten van hun leven had moeten worden, liep in een mum van tijd dramatisch af.