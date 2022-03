Inwoners Cherson protesteren met gevaar voor eigen leven tegen Russische bezetters

Grote groepen mensen verzamelden vanmorgen op het centrale vrijheidsplein in de stad. Veel van hen dragen de Oekraïense vlag om hun schouders, zingend en schreeuwend tegen de Russen. Iuliia Mendel, de voormalig persvoorlichter van president Zelensky en zelf afkomstig uit Cherson, deelde beelden van het protest op Twitter. ‘De stad Cherson vroeg me dit nieuws te delen. Ze willen dat de hele wereld weet dat ze Oekraïens zijn, en dat ze daar trots op zijn’, schrijft ze.

Met gevaar voor eigen leven komen de Oekraïners in opstand tegen de Russen. Het doorgaans goed geïnformeerde Nexta, een Belarussisch onafhankelijk persbureau dat de situatie in Oekraïne nauw volgt, meldt dat het Russische leger waarschuwingsschoten in de lucht heeft gelost om de groep uiteen te drijven. Hiervan deelden ze de volgende beelden op Twitter, waarin te zien is hoe de demonstranten tegenover het leger staan, waarna je een aantal harde knallen hoort. Het is niet bevestigd dat de knallen ook daadwerkelijk schoten zijn.