Invoering Duitse vaccinatieplicht kan nog maanden duren

Banale oproep leidt tot drama: Amerikaan­se agente na smeekbede doodgescho­ten met haar eigen wapen

Een agente is vorige week woensdag met haar eigen wapen doodgeschoten in de gang van een hotel in Bradley (Illinois). Marlene Rittmanic smeekte bij de beroepscrimineel om haar leven, maar tevergeefs. Haar partner Tyler Bailey kreeg een kogel in zijn hoofd en vecht nog steeds voor zijn leven. De aanleiding was eerder banaal te noemen: Rittmanic en Bailey hadden gereageerd op een oproep over blaffende honden in een verlaten wagen.

8 januari