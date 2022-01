Invloedrijke ex-president Kazachstan ontkent conflict met zijn opvolger

"Ik ben gepensioneerd en geniet momenteel van een welverdiende rust in de hoofdstad van Kazachstan", verklaarde Nazarbajev, die voor het eerst sinds de onlusten in een video te zien was. Hij verzekerde dat zijn opvolger Kassym-Jomart Tokayev, aan wie hij het presidentschap in 2019 heeft overgedragen, "alle bevoegdheden in handen heeft". "Er is dus geen sprake van een conflict of confrontatie binnen de elite", voegde hij eraan toe, verwijzend naar "ongefundeerde geruchten" op dit vlak. Over de dodelijke rellen zei hij voorts dat het de bedoeling van de manifestanten was om "de integriteit van het land en de grondslagen van de staat te vernietigen". "Deze tragedie is een les voor ons allen. Het is belangrijk uit te zoeken wie al deze pogroms en moorden heeft georganiseerd," klonk het tot slot.